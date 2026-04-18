Karate a tu per tu con Andrea Di Gesù | Agonismo rispetto e disciplina | queste sono le arti marziali

Nel mondo delle arti marziali, il karate viene spesso associato a tecniche di combattimento, ma rappresenta anche un percorso di disciplina e rispetto. Un esperto del settore ha spiegato che questa disciplina include aspetti come l’agonismo, l’educazione al rispetto degli altri e delle regole, oltre a favorire la socialità e lo sviluppo delle capacità motorie. Il suo approccio sottolinea che il karate non si limita a semplici calci e pugni.

Disciplina, rispetto degli altri e delle regole, socialità e sviluppo delle abilità motorie. Il karate non è soltanto “calci e pugni”, ma è molto di più. “E' un modo di vivere e interpretare il presente cercando di non prevalicare mai con la violenza o l'aggressività chi ci sta intorno”. A.🔗 Leggi su Pisatoday.it

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