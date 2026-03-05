Al PalaSport di Viareggio si è svolta la prima edizione della Kappuru Cup, una competizione di karate tradizionale organizzata dalla Junkan Dojo. La manifestazione ha visto la partecipazione di numerosi atleti che hanno messo in mostra le loro abilità in una gara basata sulla collaborazione e la coordinazione tra praticanti. La competizione ha riscosso un buon successo tra i presenti.

Il PalaSport di Viareggio ha ospitato con successo la 1ª edizione della "Kappuru Cup", iniziativa dedicata al karate tradizionale che ha introdotto una formula agonistica basata sulla sinergia e la coordinazione tra atleti. L’evento, promosso dalla Fikta e organizzato dalla scuola versiliese Junkan Dojo, ha visto la partecipazione di numerosi karateka provenienti da Toscana, Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia e Umbria, confermando l’interesse per un format che mette al centro lavoro di squadra e rispetto reciproco. La competizione si è distinta per l’introduzione della categoria “Kappuru” (coppia), in cui atleti maschi e femmine si sono misurati in prove di Kata e Kumite valutate sulla somma dei punteggi e sulla sincronia dei movimenti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Arti marziali Il grande karate con la Junkan Dojo. Successo per la 1ª edizione della Kappuru Cup

Leggi anche: Arti marziali - Karate. Shotokan brilla al "Città di Pisa»

Arti marziali - Karate. Bodymind brilla al "Città di Pisa»Secondo posto finale per società nella categoria agonisti e il quarto nella classifica generale (agonisti e pre-agonisti) alla "Coppa Città di Pisa"...

Tutto quello che riguarda Junkan Dojo.

Argomenti discussi: Eccellenze dello sport: il Comune di Camaiore premia i campioni di karate Alessandro e Leonardo Bindi; Arti marziali Il grande karate con la Junkan Dojo. Successo per la 1ª edizione della Kappuru Cup.