Arthur Fils | Sinner a Madrid mi ha massacrato è un grandissimo campione Voglio però diventare n1 del mondo

Arthur Fils ha commentato la sconfitta subita contro Jannik Sinner nella semifinale del Masters 1000 di Madrid, definendo l’avversario un campione eccezionale. Nonostante il risultato, il tennista ha affermato di voler raggiungere la posizione numero uno del mondo, mantenendo alta la motivazione per il percorso futuro nel circuito. La partita si è conclusa con una vittoria netta di Sinner, lasciando Fils con l’obiettivo di migliorare e crescere nel ranking.

Arthur Fils archivia la netta sconfitta contro Jannik Sinner nella semifinale del Masters 1000 di Madrid, ma non perde fiducia nelle proprie ambizioni. Il francese, battuto con un secco 6-2 6-4 dopo una partita quasi a senso unico, si è presentato agli Internazionali d’Italia con la consapevolezza di aver comunque vissuto settimane molto positive sulla terra rossa. Reduce dal trionfo a Barcellona e da una lunga serie di vittorie sul rosso, Fils pensava di poter mettere maggiormente in difficoltà il numero uno del ranking. Nell’intervista concessa alla vigilia del torneo romano, il francese ha però riconosciuto la superiorità dell’avversario, senza rinunciare ai propri sogni.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Arthur Fils: “Sinner a Madrid mi ha massacrato, è un grandissimo campione. Voglio però diventare n.1 del mondo”

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