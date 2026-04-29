A Madrid Arthur Fils piega Jiri Lehecka Sarà sfida con Sinner in semifinale

A Madrid, nel secondo quarto di finale del torneo ATP sulla terra battuta, Arthur Fils ha sconfitto Jiri Lehecka con un punteggio di 6-3, 6-4 in un'ora e quindici minuti. Fils, testa di serie numero 21 e vincitore del torneo di Barcellona, ha eliminato il ceco, che era l’undicesimo favorito del tabellone. La vittoria permette a Fils di accedere alle semifinali, dove incontrerà Sinner.

Nel secondo quarto di finale del torneo ATP di Madrid, secondo Masters 1000 stagionale sulla terra battuta, Arthur Fils, testa di serie numero 21 e recente vincitore del torneo di Barcellona, piega il ceco Jiri Lehecka, undicesimo favorito del tabellone, 6-3 6-4 in un’ora e quindici. Il francese prolunga così la sua serie positiva e sfiderà Jannik Sinner nella semifinale di venerdì. Il transalpino, dopo aver rimontato da 15-30, firma l’1-0 sul rovescio lungo del ceco e con il recupero sulla palla corta timbra il break del 2-0. Il francese consolida ulteriormente il vantaggio con il 3-0, mentre il ceco, a rete, accorcia sul 3-1. Fils, sostenuto dalla prima, rimonta da 0-30, allunga 5-2 e, con il passante di rovescio, forza l’errore dell’avversario per il 6-3.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - A Madrid Arthur Fils piega Jiri Lehecka. Sarà sfida con Sinner in semifinale Notizie correlate Pronostico e quote Jiri Lehecka – Arthur Fils, semifinale Miami 27-03-2026Jiri Lehecka e Arthur Fils sono i protagonisti della prima semifinale che si giocherà non prima delle ore 20:00 italiane, prima di quella che vedrà... Pronostico e quote Arthur Fils – Jiri Lehecka, Madrid 29-04-2026Arthur Fils e Jiri Lehecka chiuderanno il programma sul “Manolo Santana” a partire da non prima delle ore 21:30. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Arthur Fils in campo contro Etcheverry al Masters 1000 di Madrid; Live Arthur Fils - Emilio Nava - Madrid Men's Singles -: Punteggi & Highlights Tennis - 26/04/2026; Arthur Fils in campo contro Etcheverry al Masters 1000 di Madrid; Paolini: Madrid è un torneo su terra diverso dagli altri. A Madrid Arthur Fils piega Jiri Lehecka. Sarà sfida con Sinner in semifinaleNel secondo quarto di finale del torneo ATP di Madrid, secondo Masters 1000 stagionale sulla terra battuta, Arthur Fils, testa di serie numero 21 e ... oasport.it Arthur Fils interrompe un’attesa di 13 anni per il francese ai quarti di finale a Madrid.Arthur Fils ha raggiunto i quarti di finale del Madrid Open, sconfiggendo Tomas Etcheverry in due set con il punteggio di 6-3, 6-4. Questo trionfo sul campo Arantxa Sanchez non solo rappresenta una ... napolipiu.com Sarà Arthur FILS l'avversario di Jannik Sinner in semifinale al Masters 1000 di Madrid: il francese conquista il 9° successo consecutivo - diventando il primo francese in semifinale a Madrid da quando si gioca su terra - grazie a una vittoria in 2 set su Jiri Lehec x.com Jannik Sinner va in semifinale al Masters 1000 di Madrid. L'italiano ha battuto il 19enne spagnolo Rafael Jodar in due set per 6-2 7-6 non senza soffrire. In semifinale il numero 1 del ranking Atp affronterà il vincente tra Arthur Fils e Jiri Lehecka ANSA / Ch - facebook.com facebook