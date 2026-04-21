La Roma ha annunciato un piano di autofinanziamento per il mercato estivo 2026, prevedendo la vendita definitiva di alcuni giocatori attualmente in prestito. La decisione arriva dopo la mancata qualificazione in Champions League, che ha influenzato le strategie finanziarie del club. L’obiettivo è ottenere circa 25 milioni di euro attraverso queste cessioni, per sostenere le operazioni di mercato in vista della prossima stagione.

La Roma avvia il piano di autofinanziamento per il mercato estivo 2026. Con la qualificazione in Champions League compromessa dalla classifica, il club punta a incassare 25 milioni di euro attraverso la cessione definitiva dei calciatori attualmente in prestito. L’obiettivo primario è il riscatto di Donyell Malen, operazione da 25 milioni di euro strutturata su base rateale per alleggerire l’impatto a bilancio. Gian Piero Gasperini, nei colloqui telefonici con la proprietà Friedkin, ha vincolato la propria permanenza alla tutela del «nucleo portante» della rosa e a investimenti mirati. Tuttavia, la strategia societaria appare orientata alla sostenibilità: i fondi per Malen dovranno arrivare dalle uscite.🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, Piano B per il mercato: 25 milioni dai prestiti per riscattare Malen

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