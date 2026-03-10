Alla scoperta del Musme | le visite guidate di marzo

Nel mese di marzo, il MUSME, il Museo di Storia della Medicina, organizza visite guidate aperte al pubblico. Durante queste escursioni, i visitatori possono esplorare il museo suddiviso su tre piani, approfondendo aspetti legati al corpo umano attraverso un percorso che combina elementi storici e scientifici. Le visite mirano a offrire un’occasione per scoprire le collezioni e le esposizioni del museo.

Partecipa ad una visita guidata del MUSME! Scopri il Museo di Storia della Medicina e lasciati guidare in un viaggio attraverso il corpo umano, al centro di un percorso storico e scientifico che si sviluppa su tre piani. Tra strumenti medici antichi, preparati anatomici, exhibit interattivi, video e giochi multimediali, potrai esplorare l'evoluzione della medicina in modo coinvolgente. Durante la visita la nostra guida ti porterà alla scoperta dell'antico Ospedale di San Francesco Grande, l'edificio che oggi ospita il museo, raccontandoti la sua storia e quella della nascita della medicina moderna a Padova.

