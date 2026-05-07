Il centrodestra si trova di nuovo in difficoltà a causa di veti incrociati tra le sue forze politiche. Le discussioni riguardano norme che avrebbero introdotto la figura del consigliere supplente e permesso a ogni sindaco di nominare un assessore in più. La questione ha impedito di approvare i provvedimenti durante l’ultima sessione legislativa, evidenziando le tensioni interne alla coalizione.

Ancora una volta il centrodestra ha bloccato se stesso sulle norme che avrebbero introdotto la figura del consigliere supplente e consentito a ogni sindaco di nominare un assessore in più. Entrambi gli emendamenti, firmati da Forza Italia, sono stati bocciati in commissione Affari Istituzionali su pressing del leader dei 5 Stelle Nuccio Di Paola di fronte al quale la maggioranza non ha fatto muro. Come era già accaduto un mese fa in aula. Per di più, l’asse Lega-Fratelli d’Italia ha provato anche a riproporre la norma che avrebbe introdotto il terzo mandato per i sindaci dei Comuni fino a 15 mila abitanti. E pure in questo caso l’emendamento è stato bocciato.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Ars, quei veti incrociati che paralizzano gli alleati del Centrodestra

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