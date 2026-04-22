Iran-Usa prorogato il cessate il fuoco Ma i veti incrociati paralizzano i negoziati

La guerra tra Stati Uniti e Iran è entrata in una fase di sospensione temporanea dopo la decisione di prorogare il cessate il fuoco. Tuttavia, i negoziati tra le parti sono stati bloccati a causa di veti incrociati che impediscono avanzamenti concreti. Le tensioni tra i due paesi continuano a influenzare la situazione, mentre le discussioni ufficiali rimangono in stallo.

La guerra tra Stati Uniti e Iran è entrata in una nuova fase di attesa dopo la decisione del presidente americano Donald Trump di prorogare il cessate il fuoco, in risposta a quelli che ha definito intensi sforzi di mediazione guidati dal primo ministro pakistano Shehbaz Sharif e dal capo dell'esercito Asim Munir, con l'obiettivo di dare spazio a una proposta iraniana. Nonostante questa tregua fragile, il linguaggio delle condizioni tra le parti continua a riflettere una profonda distanza, che mantiene la regione sospesa tra lo scenario di un "grande accordo", evocato da Trump, e il rischio di una nuova escalation militare. Washington affronta i negoziati forte di quello che considera il successo del blocco navale e insiste su una serie di condizioni definite "non negoziabili".🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Iran-Usa, prorogato il cessate il fuoco. Ma i veti incrociati paralizzano i negoziati Raggiunto il cessate il fuoco USA-Iran: il regime iraniano ne esce rafforzato Notizie correlate I veti incrociati sui negoziati tra Iran, Usa e Israele. Trump: «Una notte e addio Iran»DAL NOSTRO CORRISPONDENTE GERUSALEMME - Applicare la «dottrina Dahiya» a Teheran. Leggi anche: Israele: “Colloqui con Beirut”. Ma manca un cessate il fuoco. Domani negoziati con Usa e Iran Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Iran-Usa, negoziati saltano e Trump estende la tregua: Aspetto proposta di Teheran; Congelato il vertice di pace: Usa e Iran litigano su tutto, poi la proroga della tregua; Iran verso la proroga della tregua, vicino l’accordo quadro con gli Usa. Teheran potrebbe riaprire una parte di Hormuz; Salta il secondo round di colloqui Iran-Usa in Pakistan, Trump estende la tregua. Salta il secondo round di colloqui Iran-Usa in Pakistan, Trump estende la treguaBorse in rosso, petrolio in rialzo. Berlino e Roma alzano il muro nell'Ue sulla sospensione dell'intesa con Israele. Tajani: 'Meglio le sanzioni ai coloni violenti'. (ANSA) ... ansa.it Usa-Iran, saltano i colloqui. Trump estende la tregua, Teheran accusa: «Uno stratagemma»Saltano i colloqui Usa-Iran previsti in Pakistan nella giornata di oggi. Il viaggio del vicepresidente JD Vance e della delegazione di negoziatori americani a Islamabad - inizialmente dato solo come t ... unionesarda.it Usa-Iran, trattative in stallo: il viaggio della delegazione Usa da "sospeso" a rinviato - facebook.com facebook Congelato il vertice di pace: Usa e Iran litigano su tutto, poi la proroga della tregua x.com