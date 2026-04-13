Il centrodestra pratese continua a non proporre un candidato sindaco, lasciando passare un altro giorno senza decisioni ufficiali. Veti incrociati tra le forze politiche impediscono di individuare un nome condiviso, e al momento non ci sono indicazioni su eventuali prossimi sviluppi. La situazione rimane in stallo, con le parti che preferiscono attendere ulteriori confronti prima di formalizzare una scelta.

Il centrodestra pratese sceglie ancora di non decidere e così passano altre 24 ore senza un nome per la corsa a candidato sindaco. Ormai è rimasta solo la coalizione ferma al palo, ostaggio di veti e controveti, di tira e molla, di nomi nuovi e altri scartati. L’elettorato di Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega (ma anche Udc e Noi moderati) è disorientato. Tra dieci giorni bisognerà preparare i documenti finali per la presentazione delle liste e ancora non si è trovato un accordo che riunisca di nuovo i partiti sotto un’unica direzione. Anche ieri giornala interlocutoria. Contatti tra rappresentanti nazionali di enti locali e organizzazione di Fratelli d’Italia e Forza Italia.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La crisi del centrodestra. Sceglie ancora di non decidere. Veti incrociati, il nome non c’è

Ancora veti e tatticismi nel Centrodestra a 60 giorni dal voto: in pochi sono ormai disponibili a metterci la facciaLa coalizione, inseguendo il miraggio dell'unità, resta paralizzata in una sfibrante guerra di posizionamento dove le ambizioni per le future...

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