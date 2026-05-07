Su Prime Video debutta “La Bocca dell’Anima”, il film d’esordio di Giuseppe Carleo. La pellicola è ora disponibile in Italia, negli Stati Uniti e in Canada, dopo aver completato il suo percorso di distribuzione. La produzione, realizzata interamente in Italia, vede come protagonisti attori italiani e presenta una narrazione che si svolge in diverse location nazionali. La sua uscita su piattaforme streaming avviene a pochi mesi dalla conclusione delle prime proiezioni pubbliche.

La Bocca dell’Anima di Giuseppe Carleo arriva su Prime Video in Italia, USA e Canada Dopo un intenso percorso tra festival internazionali, premi e proiezioni in Italia e all’estero, La Bocca dell’Anima, esordio al lungometraggio di finzione del regista Giuseppe Carleo prodotto da Favorita Film, approda su Prime Video in Italia, USA e Canada, inaugurando una nuova fase del suo viaggio e aprendosi a un pubblico globale. Presentato in anteprima mondiale alla 70ª edizione del Taormina Film Festival e accolto con grande favore da pubblico e critica, il film è uscito nelle sale italiane il 26 settembre 2024, ottenendo un riscontro positivo che ne ha prolungato la programmazione per diverse settimane.🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Arriva su Prime Video “La Bocca dell’Anima” opera prima di Giuseppe Carleo

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