La Sobrietà il nuovo film di Carlo Fenizi arriva su Prime Video | tra mockumentary e commedia nera

Dal 27 aprile, il nuovo film di Carlo Fenizi, intitolato “La Sobrietà”, sarà disponibile in esclusiva su Prime Video. Il film, che combina elementi di mockumentary e commedia nera, segna il ritorno del regista noto per i lavori “Effetto Paradosso” e “Istmo”. La pellicola rappresenta la prima visione assoluta sulla piattaforma di streaming.

Dal 27 aprile sarà disponibile in prima visione assoluta su Prime Video “La Sobrietà”, il nuovo film diretto da Carlo Fenizi, regista già noto per lavori come Effetto Paradosso e Istmo. Un’opera che si muove tra mockumentary e commedia nera, portando lo spettatore dietro le quinte del mondo del cinema, tra ambizioni, ossessioni e dinamiche spesso surreali. Prodotto e distribuito da TEJO, il film si distingue per un linguaggio libero e personale, capace di mescolare ironia e riflessione in un racconto che gioca costantemente sul confine tra realtà e finzione. Un approccio che riflette la visione dello stesso Fenizi, per cui il titolo “La Sobrietà” diventa quasi una provocazione: ciò che viene mostrato sullo schermo è infatti tutto fuorché sobrio. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

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