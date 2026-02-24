L’Isis contro l’ex cugino | Al Sharaa è il cane da guardia dell’Occidente

L’Isis ha attaccato l’ex cugino di Al Sharaa, accusandolo di essere il «cane da guardia» dell’Occidente. La tensione tra i due si è intensificata dopo che le forze statunitensi hanno annunciato il ritiro dalla base di Qasrak, nel nord-est della Siria. L’azione militare ha provocato scontri e spostamenti di civili nella zona, portando a un aumento delle tensioni tra gruppi locali e militari stranieri. La situazione rimane instabile, con le truppe in movimento e poche certezze sul futuro.

© Cms.ilmanifesto.it - L’Isis contro l’ex cugino: Al Sharaa è il «cane da guardia» dell’Occidente

Siria Galvanizzato dalla sconfitta dei curdi e dalla fuga di suoi miliziani, lo Stato islamico punta Damasco. Due attacchi in pochi giorni. Intanto gli Stati uniti svuotano le loro basi a nord Siria Galvanizzato dalla sconfitta dei curdi e dalla fuga di suoi miliziani, lo Stato islamico punta Damasco. Due attacchi in pochi giorni. Intanto gli Stati uniti svuotano le loro basi a nord Le forze statunitensi ieri hanno iniziato a ritirarsi da Qasrak, la base Usa più grande nel nord-est della Siria, confermando l’abbandono degli ex alleati curdi e la decisione di Trump di dare piena fiducia al suo nuovo alleato e padrone di Damasco, l’ex qaedista Ahmad Al Sharaa (Al Julani). 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it L’attacco Isis agli americani in Siria e il dilemma dell’affidabilità di al SharaaL'attacco dell'ISIS a tre americani a Palmira, Siria, solleva il dibattito sulla collaborazione tra le forze statunitensi e quelle siriane, composte anche da ex jihadisti. L’Isis rialza la testa, infiltra l’esercito e sfida al-SharaaLa situazione nel Rojava rimane instabile, con segnali di possibile escalation. Approfondimenti, notizie e discussioni Argomenti: Media, Isis rivendica due attacchi contro esercito siriano; Documentari d'autore; L’ISIS torna in Cisgiordania e sfida Hamas; Fisica delle particelle, 57 studenti di 11 scuole superiori di Fvg e Veneto alla scoperta degli esperimenti del Cern di Ginevra. L'Isis pianificava attentati contro Chiese in Siria a CapodannoLe autorità Siriane hanno affermato che un affiliato del gruppo jihadista si è fatto esplodere ad Aleppo dopo essere stato fermato dalla polizia Le autorità siriane hanno dichiarato giovedì che ... it.euronews.com Afghanistan, attentato Isis contro civili cinesi: Pechino richiama i suoi cittadiniL’Isis rivendica un attentato suicida nella capitale afghana e collega l’azione alle persecuzioni nello Xinjiang. La Cina alza l’allerta e invita i cittadini a lasciare il Paese. Il gruppo jihadista ... panorama.it Continuano i nostri interventi nelle scuole. Questa mattina saremo all'ISIS di Oderzo. - facebook.com facebook