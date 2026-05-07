In Italia, il capo del think tank responsabile del programma di governo di Donald Trump avrebbe dovuto incontrare Matteo Salvini, ma l’invito è stato rifiutato. La scelta è stata motivata dal momento di tensione tra il governo italiano e l’amministrazione americana. Non si sono svolti incontri ufficiali né con il rappresentante del think tank né con Salvini, che ha preferito evitare l’appuntamento.

L’invito era arrivato, ma alla fine Matteo Salvini ha preferito declinare. Meglio evitare, in un momento di tensione tra il governo italiano e l’amministrazione americana, di incontrare il presidente di uno dei think tank vicini a Donald Trump dell’orbita Maga. Così mercoledì prossimo Kevin Roberts, presidente della Heritage Foundation, si dovrà accontentare di parlare alla Camera di “Europa e Relazioni transatlantiche” con il deputato leghista Giulio Centemero. Inizialmente, all’incontro in Sala Salvadori alla Camera (la sala del gruppo parlamentare della Lega), era previsto Salvini che però ha preferito declinare l’invito. Probabile che...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Arriva in Italia il capo del think tank che ha scritto il programma di governo di Trump. Ma Salvini declina l’invito

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