Referendum Meloni sale sul treno di Fedez e Schlein declina l’invito | l’intervista della premier giovedì a Pulp Podcast – Il video

La premier Giorgia Meloni ha accettato di partecipare a Pulp Podcast, il programma condotto da Fedez e Mr. Marra, e l’intervista è prevista per giovedì 19 marzo alle 13. In precedenza, Meloni aveva declinato un invito simile, mentre il podcast ha annunciato la sua presenza senza ulteriori dettagli. La puntata sarà disponibile in streaming online.

La premier Giorgia Meloni sarà ospite di Pulp Podcast, il podcast di Fedez e Mr. Marra, in una puntata che andrà in onda giovedì 19 marzo alle 13. L’annuncio è arrivato sui profili social del programma realizzato dal rapper, con un reel su Instagram, contenente una pillola di alcune delle domande poste dai due conduttori, tra cui una sull’Alta corte, legata al referendum sulla riforma della giustizia, una sulla politica estera italiana («Non è subalterna agli Stati Uniti?», chiede Fedez), e una sull’Intelligence: «quando dai degli esplosivi in mano ai Servizi storicamente non succedono belle cose.». Tra i commenti al video, anche uno del... 🔗 Leggi su Open.online Articoli correlati Leggi anche: Fedez intervista Meloni a Pulp Podcast: “Schlein e Conte invitati ma ci hanno ignorato” Leggi anche: Referendum, Fedez conferma la mossa di Meloni: giovedì al Pulp Podcast. E pubblica un “trailer” Aggiornamenti e notizie su Pulp Podcast Temi più discussi: Meloni giovedì al Pulp Podcast di Fedez e Mr. Marra; Roma, oggi manifestazione per lo stop alla guerra e il no al Referendum; Grandine a Roma sud e sul litorale: strade allagate e traffico in tilt. Giorgia Meloni a Pulp Podcast: «Se vince il No non mi dimetto, il referendum non è su di me. Non partecipiamo alla guerra con l'Iran»Un palco inaspettato ma popolarissimo, che nelle scorse settimane aveva regalato milioni di visualizzazioni anche ad esponenti politici, dal ... msn.com Giorgia Meloni pronta a Pulp Podcast di Fedez per spiegare il referendumMeloni ospite di Fedez a Pulp? La mossa mediatica verso il referendum La premier Giorgia Meloni potrebbe essere tra i prossimi ospiti di Pulp Podcast, ... assodigitale.it Non è uno scherzo. Giovedì 19 marzo Giorgia Meloni sarà ospite del Pulp Podcast, il popolarissimo podcast condotto da Fedez e Mr. Marra. La presidente del Consiglio sbarca sul format digitale più seguiti d'Italia, quello stesso Fedez che di cose da dire ai pol - facebook.com facebook Referendum, Fedez conferma la mossa di Meloni: giovedì al Pulp Podcast. E pubblica un “trailer” di @salvini_giacomo x.com