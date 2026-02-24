Hockey Usa la Nazionale femminile declina l’invito di Trump La reazione alla gaffe sessista di Donald

Il team femminile di hockey su ghiaccio degli Stati Uniti respinge un invito di Trump, in risposta alla sua recente dichiarazione sessista. La decisione deriva dal malcontento generato dalle parole del presidente, che hanno suscitato indignazione tra le giocatrici. Le atlete hanno preferito non partecipare a un evento promozionale, sottolineando la loro insoddisfazione. La loro scelta arriva in un momento di crescente attenzione sulla questione del rispetto e dell’uguaglianza nel mondo dello sport.

Washington, 24 febbraio 2026 – La gaffe sessista di Trump non è passata inosservata e il presidente incassa un secco “no” dal team Usa di hockey su ghiaccio femminile. Le atlete, medaglia d'oro ai Giochi olimpici di Milano-Cortina, hanno rifiutato l'invito del presidente alla Casa Bianca. Le ragazze della Nazionale erano state invitate dal presidente al ‘ Discorso sullo Stato dell'Unione ’, ma solo dopo che si era reso protagonista di una terribile battuta in stile tycoon. Trump aveva chiamato i giocatori della squadra maschile – che hanno battuto il Canada in finale, conquistando anche loro un oro – e aveva detto: “Devo far venire anche le ragazze perchè probabilmente sarei messo sotto impeachment se non invitassi pure loro ”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

La gaffe di Trump: "Devo invitare pure loro alla Casa Bianca...". Le campionesse Usa di hockey: "Non veniamo"Il presidente ha fatto un commento inappropriato sulla presenza delle campionesse di hockey femminile, invitandole alla Casa Bianca.

Donald Trump non sarà a Milano ad assistere alla finale di hockey tra Usa e CanadaDonald Trump ha deciso di non partecipare alla finale di hockey tra Stati Uniti e Canada a Milano.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Hockey su ghiaccio: USA batte Canada 2-1 all'overtime e conquista l'oro Olimpico femminile! · Risultati Olimpiadi oggi; La gaffe di Trump: Devo invitare pure loro alla Casa Bianca.... Le campionesse Usa di hockey: Non veniamo; Trump in Italia domenica se la Nazionale di hockey maschile andrà in finale; Devo invitare anche la squadra femminile, altrimenti mi ritrovo sotto impeachment: la….

La squadra femminile Usa di hockey rifiuta l'invito di Trump al Congresso dopo l'oro di Milano CortinaDopo l'oro vinto a Milano contro il Canada, la Nazionale Usa è rientrata ad Atlanta solo ieri sera: per questo ha rifiutato l'invito per oggi . Trump ai colleghi maschi: «Devo invitare anche loro o mi ... corriere.it

La squadra femminile di hockey rinuncia all’invito di Trump: lezione di stile dopo la battuta infeliceLa squadra femminile di hockey degli Stati Uniti che ha vinto l'oro alle Olimpiadi di Milano Cortina ha declinato l'invito di Trump ... fanpage.it

Hockey, la nazionale femminile Usa declina l’invito di Trump per una battuta sessista. Il presidente americano ha invitato la squadra maschile e si è detto sentirsi costretto a chiamare anche quella femminile per non rischiare l’impeachment. Sempre più triste - facebook.com facebook

Quando l'hockey è famiglia Gli USA vincono l’Olimpiade e festeggiano con il figlio del loro compagno scomparso. Un gesto che vale quanto l’oro x.com