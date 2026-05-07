Arrestato Gianluca Alfieri al centro dello scandalo sui crediti fittizi al Brescia Calcio

Gianluca Alfieri, un giovane di 25 anni, è stato arrestato nell'ambito di un'indagine riguardante presunti crediti fittizi relativi al Brescia Calcio. L'arresto si inserisce in un'operazione condotta dai militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Salerno, che ha portato all'arresto di otto persone complessivamente. Durante le indagini, sono emersi collegamenti tra l'indagine sui crediti e un'operazione antidroga in corso.

C'è anche Gianluca Alfieri, il 25enne finito centro dello scandalo sui presunti crediti fittizi al Brescia Calcio, tra gli 8 arrestati dai militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Salerno, nel corso di un'operazione antidroga che ha fatto scattare le manette della giornata di.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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