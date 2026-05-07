Nelle ultime ore è stato eseguito un arresto nel corso delle indagini sulla morte di un giovane di 23 anni avvenuta nel Cagliaritano. La vittima è stata colpita al petto da un colpo di pistola durante un episodio che, secondo gli inquirenti, potrebbe essere collegato a un’operazione di compravendita di droga tramutatasi in una trappola. La polizia ha comunicato di aver individuato e fermato un sospetto coinvolto nell’episodio.

Arriva una svolta decisiva nelle indagini sulla morte di Leonardo Mocci, il 23enne ucciso da un colpo di pistola al petto nel Cagliaritano, in un episodio che gli investigatori ricostruiscono come una possibile trappola legata a un finto incontro per la compravendita di droga. La vicenda risale alla sera del 23 aprile, quando il giovane si era presentato insieme a un amico in una piazza di Monserrato, dopo aver fissato un appuntamento che, secondo gli inquirenti, sarebbe stato organizzato per l’acquisto di stupefacenti. Secondo la ricostruzione investigativa, i due avrebbero portato con sé del denaro per concludere la compravendita, ma all’arrivo si sarebbero trovati davanti a una situazione completamente diversa: invece della consegna della droga, sarebbe scattata un’ aggressione.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Arrestati”. Leonardo ucciso da un colpo di pistola, è arrivata la svolta nelle indagini

Notizie correlate

Cagliari, il 23enne Leonardo Mocci ucciso con un colpo di pistola: indagini su una Panda biancaInquirenti al lavoro tutta la notte a Monserrato, nella città metropolitana di Cagliari, dopo l’omicidio di Leonardo Mocci, muratore di 23 anni...

Pusher ucciso dalla polizia a Rogoredo, svolta nelle indagini: “Era disarmato, niente impronte sulla pistola a salve”Un’indagine complessa, ancora in pieno svolgimento, sta facendo emergere nuovi interrogativi sulla morte di Abderrahim Mansouri, il 26 gennaio scorso...

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Svolta sugli omicidi di Lello Capriati e Filippo Scavo: arrestati 14 esponenti di spicco dei clan; Delitto Mocci, tre gli indagati per omicidio: due fratelli di Pirri e un giovane di Quartu; Omicidio nel Cagliaritano, scattano gli arrestati per i tre indagati; Leonardo Mocci, in tre accusati di omicidio: a Monserrato la trappola mortale della banda.

Leonardo Mocci ucciso mentre aiutava l’amico vittima di rapina a Monserrato, è svolta: arrestati 3 giovanii carabinieri hanno arrestato tre giovani di 24, 22 e 20 anni, residenti nell’hinterland di Cagliari con l’accusa di rapina e omicidio aggravato di Leonardo Mocci, il 23enne ucciso con un colpo di ... fanpage.it

Omicidio nel Cagliaritano, scattano gli arrestati per i tre indagatiScattano gli arresti per Daniel Campus, 22 anni di Quartu, Gianmarco e Filippo Tunis, rispettivamente di 24 e 20 anni di Cagliari, indagati per omicidio volontario aggravato in concorso e rapina per l ... ansa.it

Telesveva. . Omicidio Scavo, i tre arrestati non rispondono al gip. Dichiarazioni spontanee di uno di loro: “Non ho visto niente” #bisceglie #cronaca #omicidio #interrogatori - facebook.com facebook

Sassari, organizzavano i viaggi della speranza dalla Nigeria alla Sardegna: arrestati per tratta di esseri umani x.com