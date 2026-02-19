Pusher ucciso dalla polizia a Rogoredo svolta nelle indagini | Era disarmato niente impronte sulla pistola a salve

Abderrahim Mansouri è stato ucciso dalla polizia il 26 gennaio scorso a Rogoredo, a Milano, durante un tentativo di arresto. La sua morte, avvenuta mentre era disarmato, ha suscitato dubbi dopo che non sono state trovate impronte sulla pistola a salve che aveva con sé. Le indagini, ancora aperte, stanno analizzando dettagli cruciali e cercando di capire come si siano svolti i fatti. Nuovi elementi emergono mentre gli investigatori continuano a ricostruire la dinamica di quell’intervento.

Un'indagine complessa, ancora in pieno svolgimento, sta facendo emergere nuovi interrogativi sulla morte di Abderrahim Mansouri, il 26 gennaio scorso nel cosiddetto "boschetto" di Rogoredo, a Milano. L'uomo, ritenuto un presunto pusher attivo nella zona, sarebbe stato colpito durante un blitz antidroga. Ma la ricostruzione iniziale fondata sulla legittima difesa degli agenti intervenuti è oggi al centro di verifiche approfondite da parte della Procura di Milano. Al centro dell'inchiesta c'è l'ipotesi che Mansouri potesse essere disarmato al momento dello sparo e che la pistola rinvenuta accanto al corpo – una replica di Beretta 92 con tappo rosso – possa essere stata collocata successivamente sulla scena.