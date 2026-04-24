Cagliari il 23enne Leonardo Mocci ucciso con un colpo di pistola | indagini su una Panda bianca

Nella notte tra ieri e oggi a Monserrato, nel Comune alle porte di Cagliari, si è verificato un omicidio che ha coinvolto un giovane di 23 anni. La vittima, lavoratore, è stata colpita al petto da un proiettile durante un episodio ancora da chiarire. Gli investigatori hanno passato la notte sul luogo del delitto, concentrandosi su una Panda bianca che potrebbe essere collegata all’accaduto.

Inquirenti al lavoro tutta la notte a Monserrato, nella città metropolitana di Cagliari, dopo l’ omicidio di Leonardo Mocci, muratore di 23 anni ucciso nella notte di ieri con un colpo di pistola al petto. Gli investigatori stanno concentrando le indagini sulle immagini delle telecamere di videosorveglianza e sulle testimonianze degli amici che erano con lui nelle ore precedenti al delitto. Il sindaco Tommaso Locci, precisando che la zona dove si è consumato il delitto è videosorvegliata, esprime “immenso dolore, aveva la vita davanti”. La comunità resta scossa per una morte violenta avvenuta nel cuore di un complesso di edilizia popolare, composto da cinque palazzine.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Cagliari, il 23enne Leonardo Mocci ucciso con un colpo di pistola: indagini su una Panda bianca Notizie correlate Cagliari, 23enne Leonardo Mocci ucciso da un colpo di pistola al petto in piazza a mezzanotte: ipotesi vendetta personaleAncora ignota l'identità del killer e il possibile movente dell'omicidio: tra le ipotesi una vendetta personale o una rapina finita in tragedia Un... Cagliari, 23enne ucciso con un colpo di pistola al pettoUn ragazzo di 23 anni ha perso la vita a Cagliari: è stato colpito al petto da un colpo di pistola all'interno di un cortile di un palazzo Tragedia... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Omicidio di Leonardo Mocci vicino Cagliari, alcuni giovani in caserma: il dettaglio raccontato da un testimone; Omicidio di Leonardo Mocci a Monserrato: un appuntamento con la morte. Alcuni giovani in caserma; Omicidio Leonardo Mocci: dalla serata con gli amici alla sparatoria. Tutte le piste degli investigatori; Omicidio nel cortile di un condominio, 24enne ucciso con un colpo di pistola: ecco chi è la vittima – Cosa sappiamo. Omicidio Leonardo Mocci, il cerchio si stringe: 3 persone sotto la lente d’ingrandimentoOmicidio Lorenzo Mocci: i Carabinieri di Cagliari stringono il cerchio su tre giovani. Analizzati i rilievi nell'abitazione ... cagliaripad.it Omicidio Leonardo Mocci, caccia alla Panda bianca in fuga dopo il delittoCagliari Inquirenti al lavoro tutta la notte a Monserrato, nella città metropolitana di Cagliari, per la caccia all'uomo dopo l'omicidio di Leonardo Mocci, muratore di 23 anni ucciso nella notte di ie ... lanuovasardegna.it I carabinieri adesso stanno cercando di ricostruire le ultime ore di vita del muratore. Gli amici di Leonardo Mocci che hanno trascorso la serata con lui sono stati identificati e gli investigatori li stanno ascoltando in caserma https://nap.li/1Szc - facebook.com facebook Ucciso in strada con un colpo al petto, notte di sangue a Cagliari: l'omicidio di Leonardo Mocci, muratore di 23 anni. L'agguato poco dopo mezzanotte. Niente da fare per la vittima. Al vaglio testimonianze e immagini delle telecamere x.com