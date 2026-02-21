Rapina col coltello in farmacia | bottino 2mila euro

Due uomini armati di coltello hanno preso di mira una farmacia a Cervia, arraffando circa 2.000 euro in pochi secondi. La rapina si è consumata nel cuore della giornata, mentre i clienti erano presenti nel negozio. I banditi hanno minacciato il personale prima di scappare a piedi, facendo perdere le proprie tracce tra le vie del centro. La polizia sta cercando di identificare i responsabili attraverso le telecamere di sorveglianza.

Pochi istanti per una rapina a mano armata in farmacia a Cervia, che ha visto due banditi fuggire con l’incasso di circa duemila euro. Il blitz è avvenuto alla farmacia Madonna del Mare, al civico 132 di via Caduti per la Libertà a Cervia, nel tardo pomeriggio di giovedì, all’orario di chiusura. Erano circa le 19.30 quando nell’esercizio commerciale hanno fatto irruzione i due malviventi. Entrambi avevano il volto travisato da cappelli e scaldacollo, che lasciavano scoperti solo gli occhi. Tutto è successo in pochi istanti durante i quali i due banditi si sono divisi i ruoli: uno è rimasto vicino all’ingresso per fare da palo e controllare che non arrivasse nessuno; l’altro, armato di coltello, si è diretto verso i presenti.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Feroce rapina alla farmacia, titolare minacciata con il coltello: malvivente in fuga con il bottinoNella tarda mattinata di ieri, un uomo armato di coltello ha assaltato la Farmacia delle Erbe di Roncalceci, minacciando il titolare per ottenere il denaro nel registratore di cassa.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.