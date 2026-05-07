Negli ultimi mesi, la cantante è apparsa visibilmente più magra, scatenando numerose discussioni sui social media. Alcuni utenti hanno avanzato ipotesi riguardo a un possibile utilizzo di farmaci come l’Ozempic, mentre lei ha scelto di rispondere direttamente alle accuse. La questione ha generato un acceso dibattito online, con commenti di vario tipo che riflettono la costante attenzione su aspetti personali e fisici delle figure pubbliche.

Negli ultimi mesi Arisa è apparsa visibilmente dimagrita e il cambiamento fisico della cantante ha subito acceso il solito chiacchiericcio social. Tra commenti pungenti e accuse gratuite, in tanti hanno iniziato a parlare di Ozempic, il farmaco diventato ormai protagonista di infinite polemiche sul web. L’artista, però, non ha scelto il silenzio e ha risposto con ironia e lucidità, senza lasciarsi travolgere dall’ennesima ondata di giudizi sul suo corpo. Arisa ha perso tanti chili grazie all’Ozempic? Ecco la sua risposta. La cantante lucana è finita nuovamente nel mirino degli haters dopo la diffusione di alcuni post che insinuavano l’utilizzo dell’Ozempic per perdere peso rapidamente.🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Arisa è dimagrita grazie all’Ozempic? Accuse gravissime, lei risponde senza sfuggire alla violenza del web

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