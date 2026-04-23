Nelle ultime ore, la cantante è apparsa su Instagram in buona forma, suscitando commenti contrastanti tra sostenitori e critici. Alcuni utenti hanno ipotizzato che il suo dimagrimento fosse legato all'uso di farmaci come l'Ozempic, mentre altri hanno espresso insulti e commenti negativi. La cantante ha reagito visibilmente arrabbiata, lasciando trasparire la tensione generata dalla discussione sui social.

Emma Marrone perde le staffe. La cantante è apparsa su Instagram in ottima forma, scatenando fan ed haters. Tra questi c'è chi ha commentato il dimagrimento con una semplice domanda: "Ozempic?". Il riferimento è al farmaco nato per il trattamento del diabete di tipo 2 che ha dimostrato una notevole efficacia nella perdita di peso, ma che causa gravi effetti collaterali. Da qui la sfuriata di Emma: "No cucciola – risponde - allenamento e piano alimentare. Lo stavo aspettando un commento da str.. Sei arrivata prima, brava". "Bel lavoro – ribatte l’utente -. Non vedo niente di offensivo in quello che ho scritto e domandato, piuttosto tu che mi dai della str.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Emma Marrone dimagrita: "Ozempic?", volano insulti

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Sta facendo discutere la risposta di Emma Marrone a un commento ricevuto sui social. Sotto una sua foto, un’utente ha scritto semplicemente: “Ozempic” Una domanda secca, senza insulti. Ma la risposta della cantante è stata durissima. E nel frattempo, m - facebook.com facebook