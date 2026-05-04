L’attrice e influencer è stata oggetto di discussione dopo la sua recente apparizione al San Francisco International Film Festival, evento che ha attirato l’attenzione dei media. In particolare, sono state sollevate accuse riguardo a cambiamenti nel suo aspetto fisico, attribuiti all’uso di Ozempic. Wilde ha successivamente risposto alle voci, chiarendo la propria posizione e rifiutando le insinuazioni.

“Eccone un’altra”. Così i media hanato l’ultima apparizione dell’attrice e infuencer Olivia Wilde al San Francisco International Film Festival. Magrissima, al limite dello scavato, soprattutto in viso, la sua presenza sul red carpet è bastata per scatenare i commenti social, che l’hanno subito accusato di abuso di Ozempic, il farmaco nellìocchio del ciclone negli ultimi tempi perché responsabile del repentino dimagrimento di tante star, a Hollywwod e non solo. Da Demi Moore a Nicole Kidman, da Amy Schumer a Kelly Osbourne e Ariana Grande sono tantissime le celeb finite sotto l’occhio del ciclone, per una perdita di peso eccessiva e incredibilmente rapida.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Eccone un’altra: Olivia Wilde scavata dall’Ozempic. Lei replica alle accuse

Notizie correlate

“Non sono un cadavere resuscitato, è tutta colpa della telecamera”: Olivia Wilde replica ai commenti che la paragonano a GollumUn’inquadratura troppo ravvicinata, una lente deformante e in poche ore il web ti trasforma in un mostro.

“Olivia Wilde risponde alle critiche sul suo aspetto: “Non sono morta” (e svela cosa è successo davvero)”Olivia Wilde ha deciso di affrontare con ironia le critiche ricevute per il suo aspetto durante un’intervista al San Francisco International Film...

Aggiornamenti e dibattiti

Eccone un’altra: Olivia Wilde scavata dall’Ozempic. Lei replica alle accuseL’ultima apparizione dell’attrice, notevolmente dimagrita, scatena un polverone sul presunto abuso del farmaco dimagrante che sta spopolando tra le star. Lei nega e spiega ... dilei.it

Non sono un cadavere resuscitato, è tutta colpa della telecamera: Olivia Wilde replica ai commenti che la paragonano a GollumUn’inquadratura troppo ravvicinata, una lente deformante e in poche ore il web ti trasforma in un mostro. È la dura legge dei social network, che questa volta ha preso di mira Olivia Wilde. La 42enne ... ilfattoquotidiano.it