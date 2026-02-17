Argentina migliaia di persone festeggiano il Capodanno lunare a Buenos Aires
A Buenos Aires, migliaia di persone hanno partecipato ai festeggiamenti del Capodanno lunare nella Chinatown, per celebrare l’inizio del nuovo anno cinese che dura quasi un anno. La festa è iniziata il 17 febbraio 2026 e coinvolge eventi tradizionali, come danze del leone e fuochi d’artificio, che hanno animato le strade del quartiere.
Migliaia di argentini si sono riuniti nella Chinatown di Buenos Aires per festeggiare il Capodanno lunare, che è iniziato ufficialmente il 17 febbraio 2026 e durerà fino al 5 febbraio 2027. Il nuovo ciclo lunare è associato al Cavallo di Fuoco, il settimo segno dello zodiaco cinese. A differenza dello zodiaco occidentale, i segni zodiacali cinesi sono determinati dall’anno di nascita e si ripetono ogni 12 anni. I festeggiamenti si svolgeranno nell’arco di diversi giorni e comprenderanno attività culturali, artistiche e gastronomiche gratuite. Le celebrazioni si sono aperte con danze del drago e del leone sul palco principale, insieme a dimostrazioni di arti marziali, musica tradizionale e contemporanea e spettacoli dal vivo. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Lorenzo Sonego rinuncia al torneo di Buenos Aires: la pattuglia italiana si assottiglia in Argentina
Lorenzo Sonego ha deciso di non partecipare al torneo di Buenos Aires.
Tabellone ATP Buenos Aires 2026: Darderi e Berrettini al via nello storico torneo della capitale argentina
Questa settimana a Buenos Aires parte il torneo ATP Argentina Open, uno degli eventi più antichi e prestigiosi del circuito.
Argentina, esplosione vicino a Buenos Aires: nessun morto
Argomenti discussi: Argentina: migliaia di persone galleggiano nel lago Mar Chiquita ma il record mondiale sfuma; Argentina, scontri davanti al Congresso sulla riforma del lavoro di Milei; La motosega di Milei si abbatte sui lavoratori: migliaia in piazza contro la riforma anti-sciopero, arresti e feriti; Argentina, più ore di lavoro e licenziamenti facili: proteste contro la riforma liberista di Milei.
Argentina, migliaia di persone festeggiano il Capodanno lunare a Buenos Aires(LaPresse) Migliaia di argentini si sono riuniti nella Chinatown di Buenos Aires per festeggiare il Capodanno lunare, che è iniziato ufficialmente ... stream24.ilsole24ore.com
Argentina: migliaia di persone galleggiano nel lago Mar Chiquita ma il record mondiale sfumaSolo 1837 sono state le persone che in contemporanea hanno galleggiato, a fronte del precedente record di 1941 ... tg.la7.it
Sofia.Bonati AKA Soffronia - (Buenos Aires | 1982) facebook
ATP Buenos Aires, Darderi: "Devo tutto a mio papà. Coppa Davis con l'Argentina Rappresento l'Italia" x.com