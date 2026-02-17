A Buenos Aires, migliaia di persone hanno partecipato ai festeggiamenti del Capodanno lunare nella Chinatown, per celebrare l’inizio del nuovo anno cinese che dura quasi un anno. La festa è iniziata il 17 febbraio 2026 e coinvolge eventi tradizionali, come danze del leone e fuochi d’artificio, che hanno animato le strade del quartiere.

Migliaia di argentini si sono riuniti nella Chinatown di Buenos Aires per festeggiare il Capodanno lunare, che è iniziato ufficialmente il 17 febbraio 2026 e durerà fino al 5 febbraio 2027. Il nuovo ciclo lunare è associato al Cavallo di Fuoco, il settimo segno dello zodiaco cinese. A differenza dello zodiaco occidentale, i segni zodiacali cinesi sono determinati dall’anno di nascita e si ripetono ogni 12 anni. I festeggiamenti si svolgeranno nell’arco di diversi giorni e comprenderanno attività culturali, artistiche e gastronomiche gratuite. Le celebrazioni si sono aperte con danze del drago e del leone sul palco principale, insieme a dimostrazioni di arti marziali, musica tradizionale e contemporanea e spettacoli dal vivo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Argentina, migliaia di persone festeggiano il Capodanno lunare a Buenos Aires

