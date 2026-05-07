Arezzo la serie B cambia gli scenari Under over e bandiere | ecco la rosa

Arezzo si prepara all’ultima partita della stagione in Supercoppa di serie C, in programma sabato a Benevento. La squadra di Bucchi affronterà questa gara con poche chance di vincere il torneo, ormai quasi concluso. La stagione, che ha visto diversi cambiamenti e scenari nel campionato di Serie B, sta per terminare e la rosa della squadra è stata definita in vista dei prossimi impegni.

Ancora una partita, poi per l’Arezzo questa straordinaria stagione andrà in archivio. La squadra di Bucchi affronterà sabato l’ultima gara in Supercoppa di serie C a Benevento, con speranze ridotte ormai di vincere la competizione. Dopodiché, il presidente Manzo, il direttore Cutolo e il tecnico Bucchi potranno già iniziare a programmare la prossima serie B. La promozione comporta, tra le altre cose, il doversi attenere a un regolamento diverso per la costruzione della rosa. La buona notizia è che non ci sarà più un numero massimo di calciatori da rispettare, come accadeva in C con la rosa ristretta a 23 elementi con le sole eccezioni dei giocatori del vivaio o sotto una certa età.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Arezzo, la serie B cambia gli scenari. Under, over e bandiere: ecco la rosa Notizie correlate Kostic al Milan: come cambia il futuro di Camarda? Ecco gli scenari possibiliL’arrivo di Andrej Kostic ridisegna le prospettive dell’attacco rossonero, soprattutto in chiave futura. Atalanta, come cambia la corsa all’Europa: gli scenari e il calendarioUna partita condotta con consapevolezza, preparata minuziosamente, interpretata nella giusta maniera, ma persa per un errore di chi solitamente è una... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: L'Arezzo torna in Serie B: battuta anche la Torres, amaranto promossi all'ultima giornata; Arezzo in serie B. La questura vieta la festa allo stadio per la promozione: i perché; Calendario Arezzo - Serie C Girone B Italia; Serie C, Supercoppa al via con Arezzo-Vicenza. Poi tocca ai playoff. Arezzo, la serie B cambia gli scenari. Under, over e bandiere: ecco la rosaEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... lanazione.it È festa promozione al Comunale: dopo 19 anni l'Arezzo torna in serie BÈ la domenica che gli aretini attendono da due decenni. Al Comunale la squadra di mister Cristian Bucchi scendono in campo per il match che può valere la quinta promozione in serie B nella storia del ... arezzonotizie.it Allarme per il calzaturificio: 30 dipendenti senza stipendio #Arezzo x.com La prossima domenica in zona Eden ad Arezzo ci sarà la settantaduesima edizione del Mercatino dei Ragazzi del Calcit. La medaglia che sarà data a tutti i partecipanti è frutto dell'ingegno degli studenti dell'istituto Scolastico Margaritone. - facebook.com facebook