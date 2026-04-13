Atalanta come cambia la corsa all’Europa | gli scenari e il calendario

L'Atalanta ha affrontato una partita importante, giocata con attenzione e preparazione accurata, ma alla fine ha subito una sconfitta a causa di un errore di un giocatore solitamente affidabile. La sconfitta influisce sulla corsa dell squadra verso la qualificazione europea e modifica gli scenari del campionato. Il risultato ha ripercussioni sulla posizione in classifica e sulle prossime sfide previste nel calendario.

Una partita condotta con consapevolezza, preparata minuziosamente, interpretata nella giusta maniera, ma persa per un errore di chi solitamente è una sicurezza. Sembra la trama di Atalanta-Inter 0-1 dello scorso 28 dicembre, invece è Atalanta-Juventus dell’11 aprile. E ha un peso specifico totalmente diverso, perché arriva non contro la capolista, una squadra che lotta per un altro obiettivo, ma in uno scontro diretto per la Champions League. Che ora finisce per allontanarsi forse definitivamente. Mancano 6 giornate alla fine, possono ancora aprirsi scenari di ogni tipo, ma la strada si fa tremendamente in salita per la Dea. L’obiettivo di...🔗 Leggi su Bergamonews.it Corsa ai playoff: la vittoria in Coppa Italia della squadra fiorentina cambia gli scenari promozione in Eccellenza. Rufina spariglia le carte del Casentino AcademyLa vittoria nella finale della Coppa Italia di Promozione dell’Audax Rufina (1-0 ai danni della Lampo Meridien) apre nuovi scenari nel girone C dove... Calciomercato Atalanta, clamoroso Ahanor: il Real Madrid ha posato gli occhi sul difensore! Qual è la situazione e gli scenari per l’estateCalciomercato Atalanta, clamoroso Ahanor: il Real Madrid ha posato gli occhi sul difensore! Qual è la situazione e gli scenari per l’estate Gasperini...