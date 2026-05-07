Arezzo in Serie B? Spuntano 12mila nuovi tifosi | ‘Fino a ieri pensavo l’amaranto fosse un vino’

Arezzo si prepara ad affrontare la possibilità di approdare in Serie B, con circa 12.000 nuovi tifosi che si sono iscritti alla squadra. Tra loro c’è chi ha dichiarato di aver pensato che l’amaranto fosse un vino, dimostrando quanto la passione per la squadra stia crescendo in modo inatteso. La notizia è stata diffusa attraverso un comunicato stampa, che ha fatto il punto sulla recente affluenza e sugli entusiasmo attorno alla squadra.

Partiamo sempre dai documenti. Il resto è il nostro modo di leggerli? FONTE comunicato stampa Roberto Gennari, candidato Consiglio Comunale AvsArezzo 2020 AREZZO – Dopo la promozione dell’, la città scopre improvvisamente di essere composta per il 97% da tifosi storici amaranto, molti dei quali “seguivano la squadra da sempre”, pur avendo chiesto fino a tre settimane fa se lo stadio Comunale fosse “quello dove fanno la Fiera Antiquaria”. Bar, uffici e profili social sono stati invasi da esperti di moduli tattici, nostalgici delle trasferte e persone che “io il Cavallino ce l’ho nel sangue”, salvo poi aver confuso per anni l’Arezzo con una provincia dell’Umbria.🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - “Arezzo in Serie B? Spuntano 12mila nuovi tifosi: ‘Fino a ieri pensavo l’amaranto fosse un vino’” Notizie correlate Leggi anche: Serie C | Arezzo-Livorno 2-0, le pagelle: amaranto scialbi, Seghetti l'unico sufficiente Leggi anche: Alternativa Comune: "L’Arezzo in Serie B Un grido amaranto contro il calcio-business" Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: L'Arezzo torna in Serie B: battuta anche la Torres, amaranto promossi all'ultima giornata; Arezzo in serie B. La questura vieta la festa allo stadio per la promozione: i perché; Calendario Arezzo - Serie C Girone B Italia; Ombra, il servizio di scorta e sicurezza in occasione della promozione in Serie B della S.S. Arezzo Calcio. È festa promozione al Comunale: dopo 19 anni l'Arezzo torna in serie BÈ la domenica che gli aretini attendono da due decenni. Al Comunale la squadra di mister Cristian Bucchi scendono in campo per il match che può valere la quinta promozione in serie B nella storia del ... arezzonotizie.it Cosa cambia per l'Arezzo con la promozione in serie B. Over, under e giocatori bandieraPer gli amaranto tornano partite contro avversari blasonati come Pisa, Verona, Sampdoria, Cesena, Modena, Padova. Il regolamento delle liste del campionato cadetto imporrà alcune scelte al ds Cutolo. arezzonotizie.it Elezioni a Arezzo: un candidato bengalese diffonde volantino nella sua lingua. Ed è dibattito x.com La prossima domenica in zona Eden ad Arezzo ci sarà la settantaduesima edizione del Mercatino dei Ragazzi del Calcit. La medaglia che sarà data a tutti i partecipanti è frutto dell'ingegno degli studenti dell'istituto Scolastico Margaritone. - facebook.com facebook