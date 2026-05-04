Alternativa Comune | L’Arezzo in Serie B Un grido amaranto contro il calcio-business

L’Arezzo torna in Serie B dopo la vittoria sulla squadra avversaria, con i tifosi che festeggiano sugli spalti. Il fischio finale viene seguito da un lungo boato, mentre le strade della città si riempiono di colori amaranto. La promozione è stata accolta con entusiasmo e si vede anche nelle manifestazioni di piazza, dove si celebra un traguardo importante per la squadra e i suoi sostenitori.

"Il fischio finale, il boato, gli spalti che tremano. L’Arezzo torna in Serie B e le strade si tingono di amaranto. È una gioia autentica, che sa di liberazione dopo anni di fallimenti e di dolorose rinascite. Ma mentre celebriamo questo traguardo sportivo, è necessario guardarci negli occhi e.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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