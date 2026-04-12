Serie C | Arezzo-Livorno 2-0 le pagelle | amaranto scialbi Seghetti l' unico sufficiente

Nella partita di Serie C tra Arezzo e Livorno, i padroni di casa si sono imposti con il punteggio di 2-0, nonostante una prestazione complessiva sottotono. I toscani hanno dominato il match contro un Livorno apparso troppo timido, portando a casa i tre punti e riducendo le possibilità di raggiungere i playoff, a meno di eventuali penalizzazioni alla Ternana. Solo Seghetti tra i giocatori amaranto ha ricevuto una valutazione sufficiente.