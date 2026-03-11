Arezzo ha affrontato negli ultimi anni problemi crescenti nella gestione della manutenzione urbana, con segnalazioni di strade sconnesse, aree pubbliche trascurate e spazi comuni poco curati. L’associazione Azione Arezzo ha deciso di fare il punto sulla situazione, sottolineando le aree che richiedono interventi urgenti e analizzando le criticità riscontrate nel mantenimento del decoro cittadino.

Arezzo, 11 marzo 2026 – Negli ultimi anni Arezzo ha evidenziato criticità sempre più evidenti nella gestione della manutenzione urbana. « Strade dissestate, buche, infrastrutture degradate e una rete di smaltimento delle acque spesso messa in difficoltà da precipitazioni improvvise segnalano l’assenza di una programmazione strutturata e continuativa. A queste problematiche si aggiungono gli interventi finanziati attraverso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Il PNRR ha rappresentato un’opportunità straordinaria per la città, ma molti cantieri risultano ancora in corso o non completamente definiti, come la riqualificazione dell’area sportiva di San Clemente o quella urbana del “Gioco del pallone e aree limitrofe”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Manutenzione urbana e visione della città, il punto di Azione Arezzo

