Confartigianato consegnato al Comune il Piano Terni 2026 | La città consuma sé stessa Serve una nuova visione strategica

L'analisi di Confartigianato Imprese Terni presentata agli Assessori Gabriele Ghione e Tiziana Laudadio. Il DOCUMENTO COMPLETO Un calo del reddito pro-capite di quasi 2.500 euro rispetto a Perugia, una perdita di oltre 5.000 residenti in dieci anni (2015 111.501 residenti; 2025 106.272; - 5.229) e un indice di vecchiaia record (275,2) che paralizza i consumi. Sono i numeri della analisi che Confartigianato Imprese Terni ha presentato oggi agli Assessori Gabriele Ghione e Tiziana Laudadio, consegnando il Documento programmatico "TERNI 2026: Piano di emergenza e contromisure per il rilancio urbano". «Non è una lista di desiderata, ma una serie di possibili interventi immediati per il cuore della città», dichiara Confartigianato Terni. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

Barba (Avs-Radici in Comune) e Costantini a Pescara sud: "Scelte sbagliate, serve una nuova visione per la città"Nessuna rivoluzione su Pescara sud per il centrosinistra, ma solo tanti problemi e progetti che andrebbero contro la vivibilità della città: dalla...

Terni, azzeramento della giunta: “La città ha bisogno di stabilità e visione strategica. Atti, cronoprogrammi e obiettivi”Intervento congiunto di Maurizio Cecconelli, Antonio De Angelis, Devid Maggiora, Marco Ravasio, Brunella Parroni e Diego Esposito “Del cambio in...

Temi più discussi: Confartigianato: la Pasqua ricordando Nicolas; Confartigianato Brescia porta le uova di Pasqua ai bambini ricoverati agli Spedali Civili - Radio Bruno; Crisi energetica, Cna Fvg e Confartigianato alla Regione: ora investimenti strutturali per imprese e famiglie; Doni pasquali alla Casa Albergo di Monfalcone: l’ANAP Confartigianato porta un sorriso agli anziani.

Confartigianato Terni: «La città consuma sé stessa. Consegnato al Comune il Piano TERNI 2026NewTuscia – TERNI – Un calo del reddito pro-capite di quasi 2.500 euro rispetto a Perugia, una perdita di oltre 5.000 residenti in dieci anni (2015 111.501 residenti; 2025 106.272; – 5.229) e un indic ... newtuscia.it

Maestri Artigiani vicentini: Confartigianato celebra l’eccellenza al Teatro ComunaleEcco chi sono i nuovi Maestri Artigiani vicentini premiati al Teatro Comunale. Scopri tutti i nomi dell'eccellenza artigiana veneta e i premi fedeltà. vicenzareport.it

Treviso Provincia | Da domani Stop ai “finti artigiani”, esulta Confartigianato: “Fine della concorrenza sleale” - facebook.com facebook

Il Presidente di #Confartigianato Marco Granelli: “Siamo soddisfatti dell’intervento tempestivo messo in atto dal Governo per ridare certezze alle imprese in merito all’utilizzo delle risorse di #Transizione50”. Leggi: bit.ly/417CB4H #NoiConfartigianato x.com