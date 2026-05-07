Arezzo e il pericolo truffe Enel e carabinieri mettono in guardia i cittadini

Arezzo si trova di fronte a un aumento delle truffe rivolte ai cittadini, con tentativi di approccio ingannevole che coinvolgono soprattutto il settore dell’energia. Questa mattina, in città, si è svolto un evento di Enel, chiamato Energy Bar, per sensibilizzare la popolazione sui rischi legati a queste frodi. Le forze dell’ordine hanno ribadito l’importanza di prestare attenzione e di diffidare di richieste sospette.

Il tema delle truffe è particolarmente sentito dalla cittadinanza, spesso sottoposta a tentativi di approccio ingannevole, e infatti l’Energy Bar – il nuovo format di eventi in-store di Enel per dialogare con i cittadini su tematiche di attualità inerenti il mondo dell’energia – svoltosi oggi.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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