Truffe sfruttando l' affetto a Tarcento i carabinieri mettono in salvo un anziano
Recentemente, a Tarcento, i carabinieri hanno collaborato con gli uffici postali locali per proteggere un anziano di 80 anni vittima di una truffa. Gli investigatori hanno agito dopo aver ricevuto una segnalazione e sono intervenuti per salvaguardare i risparmi dell’uomo. La collaborazione tra le forze dell’ordine e i servizi postali ha permesso di evitare che l’anziano subisse ulteriori perdite finanziarie.
Una stretta di mano che vale, quella tra l’Arma dei Carabinieri e gli uffici postali sul territorio, che nei giorni scorsi ha permesso di salvare i risparmi e la serenità di un ottantenne di Tarcento. L’anziano stava per cadere nella rete di una truffa affettiva, un crimine che colpisce non solo.🔗 Leggi su Udinetoday.it
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