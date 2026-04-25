Truffe sfruttando l' affetto a Tarcento i carabinieri mettono in salvo un anziano

Recentemente, a Tarcento, i carabinieri hanno collaborato con gli uffici postali locali per proteggere un anziano di 80 anni vittima di una truffa. Gli investigatori hanno agito dopo aver ricevuto una segnalazione e sono intervenuti per salvaguardare i risparmi dell’uomo. La collaborazione tra le forze dell’ordine e i servizi postali ha permesso di evitare che l’anziano subisse ulteriori perdite finanziarie.