Arezzo ha destinato 13 milioni di euro per la realizzazione di un sottopasso in via Fiorentina. La cifra è stata annunciata ufficialmente, ma tra le carte emergono anche progetti di riqualificazione di un quartiere già pronto con quelle risorse. Il Comune ha pubblicato un comunicato stampa in cui vengono forniti dettagli sull'intervento e sui fondi impiegati. La notizia si basa esclusivamente sui documenti ufficiali disponibili.

Partiamo sempre dai documenti. Il resto è il nostro modo di leggerli ? FONTE comunicato stampa di Giovanni Grasso, capolista di Casa Riformista alle elezioni comunali di Arezzo AREZZO – Dovevano costruire uno svincolo, ma dopo otto anni di cantieri, varianti, sottoservizi dimenticati e milioni evaporati, gli operai avrebbero accidentalmente realizzato l’equivalente economico di 100 case popolari. A denunciarlo è Giovanni Grasso di Casa Riformista: “Con tutti i soldi buttati lì dentro, ormai bastava mettere due citofoni e assegnare gli alloggi”. Secondo i calcoli, il sottopasso di via Fiorentina sarebbe infatti costato quanto un piccolo quartiere ERP completo di ascensore che funziona una volta su tre e parcheggio occupato da una Panda senza revisione dal 2009.🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Arezzo, 13 milioni per il sottopasso di via Fiorentina: “Con quei soldi avevamo già pronto un quartiere”

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