Si è acceso un confronto tra il presidente del terzo Quartiere e l'ex vicesindaco, riguardo ai lavori effettuati nell'area

Il botta e risposta tra il presidente della terza circoscrizione Alessandro Cacciotto e l'ex vicesindaco sugli interventi nella scuola di Bordonaro Botta e risposta tra il presidente del terzo Quartiere, Alessandro Cacciotto, e l'ex vicesindaco Salvatore Mondello. Il tema sono i lavori di ristrutturazione già effettuati nella scuola “Ettore Castronovo” di Bordonaro. Il plesso, nonostante la consegna al termine degli interventi, presenta alcune criticità. E così Cacciotto si è rivolto al commissario Piero Mattei dopo aver denunciato in passato la questione. Per lui a scuola “è già vecchia e sono passati pochi mesi dalla sua apertura”. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

© Messinatoday.it - Lavori imperfetti alla "Castronovo", per il Quartiere sono "soldi bruciati" mentre Mondello replica: "Criticità già segnalate"

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