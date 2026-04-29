Roma sospiro di sollievo Celik | già pronto per la Fiorentina

La Roma di Gian Piero Gasperini si prepara per l’importante partita contro la Fiorentina all’Olimpico. La società ha comunicato che le condizioni di Zeki Celik, in precedenza considerate preoccupanti, sono migliorate e il giocatore è già pronto per scendere in campo. La presenza del difensore turco rappresenta un elemento positivo per la formazione giallorossa in vista di questa sfida cruciale.

La Roma di Gian Piero Gasperini può tirare un sospiro di sollievo in vista del delicato scontro diretto contro la Fiorentina all’Olimpico, poiché le condizioni di Zeki Celik non destano più preoccupazione. Gli accertamenti clinici condotti nelle ultime ore sul difensore turco hanno infatti dato esito negativo, scongiurando il rischio di una chiusura anticipata della stagione che avrebbe privato i giallorossi di un tassello fondamentale sulla corsia di destra. L’allarme era scattato durante l’intervallo del match contro il Bologna, quando il calciatore era stato costretto alla sostituzione per un fastidio al flessore che aveva fatto temere il peggio allo staff medico capitolino.🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, sospiro di sollievo Celik: già pronto per la Fiorentina Notizie correlate Roma, sospiro di sollievo per Celik: escluse lesioniArrivano notizie rassicuranti da Trigoria in merito alle condizioni di Zeki Çelik. Infortunati Roma, novità importanti su Wesley e Celik: Gasperini può tirare un sospiro di sollievo per uno dei due!Khephren Thuram via dalla Juve? Il futuro passa dalla Champions: Premier League in agguato! Calciomercato Inter, Bastoni via? È Gila il primo nome... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Roma, sospiro di sollievo per Rensch; Roma, sospiro di sollievo: nessuna lesione per Rensch; La Roma tira un sospiro di sollievo: l'esito degli esami a cui si è sottoposto Rensch; De Zerbi, sospiro di sollievo: il West Ham pareggia e resta a portata. Roma, sospiro di sollievo per Celik: escluse lesioni muscolariIl terzino turco Zeki Celik punta alla convocazione per la sfida contro la Fiorentina, escluse lesioni dopo il problema di Bologna ... siamolaroma.it Roma, sospiro di sollievo per Celik: Ecco cosa trapela da Trigoria sulla sua presenza contro la FiorentinaArrivano buone notizie in casa Roma, dove gli esami strumentali di Zeki Celik hanno escluso lesioni muscolari. gonfialarete.com C'è un fermo per i colpi di pistola ad aria compressa sparati contro un uomo e una donna al termine del corteo per il 25 aprile nei pressi di Parco Schuster a Roma. Si tratta di un ventenne della Comunità ebraica perquisito ieri sera intorno alle 20 e ora in sta - facebook.com facebook #Mourinho: “ #Roma il posto più bello della mia carriera. Non ho mai sentito un ambiente così incredibile intorno alla squadra. Livello di esigenza alto Non è un dramma! Quando abbiamo vinto la Conference la festa è stata pazzesca. Non è colpa dei tifosi se x.com