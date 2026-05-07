L’Arena Santa Giulia è al centro di un’inchiesta giudiziaria, mentre il sindaco risponde alle critiche con durezza, sostenendo che si tratta di un insegnamento importante per chi si appresta a diventare il prossimo primo cittadino. La discussione riguarda l’uso e la gestione dell’area, con molte voci che si sono sollevate sulla trasparenza del procedimento. Il dibattito pubblico si accende tra accuse e difese, in un clima di forte tensione politica.

Milano, 7 maggio 2026 – Il sindaco Gabriele Albertini, durante le più accese polemiche sulla gestione della città, amava ripetere in dialetto milanese: “Mai cuntent”. Mai contenti. La stessa sensazione c he ieri mattina è emersa dalle parole del sindaco Giuseppe Sala mentre commentava l’inchiesta della Procura della Corte dei Conti della Lombardia sugli extracosti legati alla realizzazione dell’Arena di Santa Giulia utilizzata per le Olimpiadi invernali Milano-Cortina e, da stasera, per i concerti: sul palco oggi salirà Luciano Ligabue. FOTO MASSIMO BARBAGLIA - LIGABUE “Questa è una lezione terribile”, scandisce amareggiato il primo cittadino.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Arena Santa Giulia sotto inchiesta, Sala non ci sta e va al contrattacco: lezione terribile per il futuro sindaco

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Arena Santa Giulia (foto andrea cherchi) - facebook.com facebook

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