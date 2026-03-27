Arena Santa Giulia il futuro | dalla musica al sogno Nba cosa sarà dell' impianto gioiello di Milano-Cortina

L'Unipol Dome, il più grande impianto indoor italiano, si trova a Milano. Attualmente viene utilizzato per concerti e grandi eventi sportivi. La struttura, che si trova nell'area di Santa Giulia, è stata al centro di discussioni sul suo possibile sviluppo futuro. Tra le ipotesi, ci sono proposte che vanno dalla musica alla possibilità di ospitare eventi legati alla NBA, ma non ci sono ancora decisioni ufficiali in merito.

Adesso che si sono spente le luci dei Giochi invernali, si può cominciare a ragionare di legacy di Milano Cortina. Le opere collaterali, come strade e ferrovie, rappresentavano la fetta più grossa degli investimenti: quasi 2,7 miliardi su un totale di 4. Secondo l’ultimo monitoraggio di Simico, centrale di committenza e stazione appaltante, a fine gennaio risultavano completate soltanto 40 delle 98 opere previste dal piano. Si trattava, peraltro, quasi esclusivamente degli impianti olimpici, mentre la maggior parte degli interventi infrastrutturali è ancora in fase di esecuzione, di gara o addirittura di progettazione. Poi ci sono le opere gestite direttamente dagli altri enti: anche qui i ritardi non mancano. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Arena Santa Giulia, il futuro: dalla musica al sogno Nba, cosa sarà dell'impianto gioiello di Milano-Cortina Articoli correlati Milano Cortina 2026, la corsa verso le Olimpiadi: ‘dentro’ il debutto dell’Arena Santa Giulia(Adnkronos) – La fotografia della rincorsa alle Olimpiadi sta tutta nell'esterno, tra gli operai e le gru al lavoro nel cantiere. Leggi anche: Milano Cortina, la nazionale femminile di Hockey al debutto: i tifosi riempiono l'Arena Santa Giulia Contenuti utili per approfondire Arena Santa Giulia Temi più discussi: Canada vs Stati Uniti - Commento in diretta Hockey su ghiaccio | Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026; Olimpiadi Milano Cortina, è record assoluto a San Siro: Mai un incasso così alto in Italia; Cardinale costruirà un'arena per il basket a Milano? Ecco luogo, costi, tempi ed effetti per il Milan; Milano-Cortina, un finale paralimpico ricco di emozioni. Arena Santa Giulia, un nuovo polo urbano dalla forma ellitticaSituata nella zona sud-est di Milano, nel quartiere Milano Santa Giulia a pochi chilometri dal centro della città, l' Arena Santa Giulia - con una capienza di 16.000 spettatori - ospita concerti, ... theplan.it Arena Santa Giulia: per le Paralimpiadi accesso garantito ai taxi in zona rossa se trasportano persone disabiliI conducenti delle auto pubbliche potranno arrivare fino a largo Guerrieri Gonzaga da viale Ungheria. L’impianto resta raggiungibile anche con le navette bus; quella di Atm parte da Rogoredo Milano, 5 ... ilgiorno.it Venerdì 13 Marzo gli studenti della classe 4S della Curvatura Sport e Inclusione hanno partecipato a un evento unico per importanza e spettacolarità: le semifinali di Para Ice Hockey all’Arena Santa Giulia di Milano: USA contro Repubblica Ceca (terminata 6- - facebook.com facebook