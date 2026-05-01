Primo Maggio a Monza | il corteo dei sindacati e la grande festa del centro sociale

A Monza si celebrano due eventi per il Primo Maggio. La giornata inizia con un corteo organizzato dai sindacati, seguito nel pomeriggio da una festa promossa dal centro sociale Foa Boccaccio. Le due manifestazioni si svolgono nello stesso giorno, attirando diverse fasce di partecipanti e creando un clima di attività pubblica nel centro della città.

A Monza doppio evento per la Festa dei Lavoratori. Sono due le manifestazioni in programma in città in occasione del Primo Maggio: scendono in campo prima i sindacati e poi il centro sociale Foa Boccaccio.Primo Maggio: corteo e discorsi dei sindacatiIl primo evento è fissato per questa mattina.🔗 Leggi su Monzatoday.it

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