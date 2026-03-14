A Bari, nel quartiere Japigia, si osservano ancora alcune aree di degrado tra palazzoni e spazi verdi. Dal centro cittadino, proseguendo verso sud, si attraversano dei binari che dividono la zona più centrale della città dalla prima periferia. Nel futuro, sono previsti interventi nelle aree di Costa Sud e Brt per migliorare la situazione.

Dal centro città, procedendo verso sud, ad un certo punto ci si trova ad attraversare dei binari. Quei binari, idealmente, separano la zona più centrale di Bari dalla prima “periferia” ovvero il quartiere Japigia. Nel percorrere le strade di questa zona della città, spesso larghissime, si è sormontati da enormi palazzoni, complessi che in molti casi ospitano case popolari. Ma a differenza di qualche anno fa, quando la zona era fatta solo di palazzi, oggi sono tanti i negozi, le attività commerciali, i giardini, i parchi che hanno popolato queste strade rendendo il quartiere sempre meno una periferia. Japigia, d’altronde, è storicamente... 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Bari, viaggio nel quartiere Japigia: tra palazzoni e aree verdi restano sacche di degrado. Ma nel futuro ci sono Costa Sud e Brt

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