Ardor la fumata è bianca Confermato mister Gheller

Nel calcio locale, il tecnico è stato ufficialmente confermato anche per la prossima stagione. La decisione è stata comunicata dopo le recenti partite, in cui la squadra ha ottenuto risultati positivi sotto la sua guida. La fumata bianca è arrivata dopo un percorso che ha visto il mister protagonista di diverse vittorie e miglioramenti sul campo. La conferma riguarda quindi il ruolo di allenatore della formazione per il prossimo anno.

Non si esagera a scrivere che, almeno nel panorama locale, sia stato l’allenatore che più di tutti si è meritato la conferma sul campo anche per la prossima stagione. La fumata bianca è arrivata martedì sera. Mavillo Gheller allenerà l’ Ardor Lazzate anche nel campionato 202627. L’ha sostanzialmente salvata lui e ora potrà godersi i frutti del suo lavoro - nel girone di ritorno – ripartendo da zero, resettando tutto, senza più quei 7 punti da recuperare sulla zona playout e la decina sulla salvezza diretta. Lui l’ha fatto anche con un piccolo interesse. Per restare in Eccellenza senza fare i playout (che si giocano nel weekend) ne servivano 40, lui è arrivato a 41 che significa averne fatti 31 nel girone di ritorno.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Ardor, la fumata è bianca. Confermato mister Gheller Notizie correlate L’Ardor secondo Gheller. Una rimonta mozzafiatoIl paragone è quasi impietoso tra Mavillo Gheller (in alto a sinistra) e chi l’ha preceduto. Fumata bianca De Zerbi-Tottenham, il mister accetta la sfida: 14 milioni all’anno per salvare il club e rilanciarloLe voci di un probabile accordo con gli Spurs erano circolate con grande insistenza nei giorni scorsi, ben prima dell’ennesimo esonero di Igor Tudor,...