L’Ardor secondo Gheller Una rimonta mozzafiato

Mavillo Gheller ha fatto una rimonta sorprendente durante la gara, dimostrando grande determinazione. La sua performance si distingue nettamente rispetto a quella del suo predecessore, mettendo in risalto il suo talento e la tenacia. Gheller ha recuperato diverse posizioni in un finale emozionante, coinvolgendo il pubblico presente. La corsa si è conclusa con un sorpasso decisivo negli ultimi metri, lasciando tutti senza fiato. La sua prova ha attirato l’attenzione degli appassionati e degli addetti ai lavori. La competizione si avvia verso la fase conclusiva.

Il paragone è quasi impietoso tra Mavillo Gheller (in alto a sinistra) e chi l'ha preceduto. Impietoso per gli altri. E non si può parlare di una Ardor Lazzate che prima era scarsa e ora forte. Sicuramente non era da Serie D – com'era stata illustrata in estate forse avventatamente – e forse nemmeno da playoff ma non da ultimo posto come l'ha ereditata a Natale il 50enne oggi di Cassano Magnago, con alle spalle da calciatore mezzo migliaio di presenze tra Serie B (a Novara e a Treviso) e Serie C, oggi tecnico dei gialloblù. Il terzo dell'anno scelto dall ìa società del presidente Luca Lo Cicero (nella foto a destra).