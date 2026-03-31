Il tecnico ha accettato l'offerta del club inglese, firmando un contratto da 14 milioni di euro all'anno. La trattativa si è conclusa positivamente dopo settimane di voci e indiscrezioni, portando alla firma dell'accordo tra il tecnico e la società. Ora, il mister si prepara a iniziare la sua nuova avventura nel campionato inglese, con l'obiettivo di salvare e rilanciare la squadra.

Le voci di un probabile accordo con gli Spurs erano circolate con grande insistenza nei giorni scorsi, ben prima dell’ennesimo esonero di Igor Tudor, tuttavia a quanto pare, secondo indiscrezioni arrivate alla stampa britannica, gli emissari del club londinese hanno dovuto vincere le reticenze dell’ex allenatore del Sassuolo, il quale avrebbe preferito eventualmente prendere le redini della squadra dall’inizio della prossima stagione 20262027 piuttosto che subentrare in corsa in una fase peraltro delicatissima del campionato. A proposito di ostacoli in apparenza insormontabili, a far muro contro la scelta di De Zerbi ci sarebbero gli stessi tifosi del Tottenham, che sui social hanno iniziato a far sentire con forza la propria voce e un chiaro e inequivocabile forte dissenso. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Fumata bianca De Zerbi-Tottenham, il mister accetta la sfida: 14 milioni all’anno per salvare il club e rilanciarlo

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