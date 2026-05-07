Arcigay approvata la cittadinanza onoraria a Franco Grillini

Il Consiglio Comunale di Napoli ha approvato un ordine del giorno che impegna l’amministrazione a conferire la cittadinanza onoraria a Franco Grillini, riconoscendo il suo ruolo come uno dei pionieri dell’attivismo per i diritti delle persone lgbtq+ in Italia. La decisione è stata presa durante una seduta, senza specificare le modalità di attuazione o eventuali voti di maggioranza e opposizione.

Il Consiglio Comunale di Napoli ha approvato un ordine del giorno che impegna l'amministrazione a conferire la cittadinanza onoraria a Franco Grillini, uno dei padri fondatori dell'attivismo per i diritti lgbtq+ in Italia.Il riconoscimento arriva nell’anno che celebra il 30° anniversario del.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Napoli, cittadinanza onoraria per Franco Grillini, tra i fondatori dell’attivismo Lgbtqia+ in ItaliaLa mozione presentata da Gennaro Acampora (PD) è passata a maggioranza con voto contrario della sola Forza Italia: "L'intera città deve essere grata... Arcigay Stonewall Frosinone, congresso 2026: eletti i nuovi vertici e approvata la mozione “Orgoglio in Movimento”Si è svolto sabato 11 aprile 2026 presso il Birracolo di Frosinone il Congresso di Arcigay Stonewall Frosinone APS, intitolato "Da Stonewall a... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Napoli: approvato l’Ordine del Giorno per la cittadinanza onoraria a Franco Grillini; Napoli, cittadinanza onoraria per Franco Grillini, tra i fondatori dell'attivismo Lgbtqia+ in Italia; Galleria Umberto, il Consiglio diviso sui cancelli anti-vandali I costi sono troppo elevati. Napoli, approvato l'ordine del giorno per la cittadinanza onoraria a Franco GrilliniIl Consiglio Comunale di Napoli ha approvato un ordine del giorno che impegna l’amministrazione a conferire la cittadinanza onoraria a Franco Grillini, uno dei padri ... ilmattino.it Approvato a Napoli un odg per la cittadinanza a Franco GrilliniIl Consiglio comunale di Napoli ha approvato un ordine del giorno che impegna l'amministrazione a conferire la cittadinanza onoraria a Franco Grillini, uno dei padri fondatori dell'attivismo per i dir ... ansa.it Il Comune di Napoli ha approvato a maggioranza il conferimento della cittadinanza onoraria a Franco Grillini, padre fondatore dell'attivismo per i diritti Lgbtqia+, con il solo voto contrario di Forza Italia, che proponeva in un altro ordine del giorno il conferimento - facebook.com facebook