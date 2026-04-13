Arcigay Stonewall Frosinone congresso 2026 | eletti i nuovi vertici e approvata la mozione Orgoglio in Movimento
Sabato 11 aprile 2026 si è tenuto presso il Birracolo di Frosinone il congresso di Arcigay Stonewall Frosinone APS, intitolato
Si è svolto sabato 11 aprile 2026 presso il Birracolo di Frosinone il Congresso di Arcigay Stonewall Frosinone APS, intitolato "Da Stonewall a Frosinone: Orgoglio in Movimento". Un momento costituente per l'associazione, chiamata a tracciare la propria rotta per i prossimi anni e a rinnovare le.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
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Eletti i nuovi vertici del collettivo civico: il gruppo rilancia la propria identità con un nuovo direttivo.Il gruppo civico Noi siamo Arghillà ha ufficialmente eletto il nuovo direttivo in seguito a un’assemblea dei soci tenutasi lunedì 2 febbraio 2026.