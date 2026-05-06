Napoli cittadinanza onoraria per Franco Grillini tra i fondatori dell'attivismo Lgbtqia+ in Italia

A Napoli, è stata approvata una mozione che conferisce la cittadinanza onoraria a Franco Grillini, tra i primi attivisti dell’ambito LGBTQIA+ in Italia. La proposta, presentata da un esponente del Partito Democratico, ha ottenuto il sostegno della maggioranza, mentre alcuni voti contrari hanno evidenziato divisioni all’interno dell’assemblea. La decisione segue un dibattito che ha coinvolto diverse forze politiche e rappresentanti della città.

La mozione presentata da Gennaro Acampora (PD) è passata a maggioranza con voto contrario della sola Forza Italia: "L'intera città deve essere grata a Grillini".🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Carpi revoca la cittadinanza onoraria a Mussolini grazie all'asse tra centrosinistra e Forza ItaliaIl Consiglio comunale di Carpi, nella seduta di martedì 7 aprile, ha approvato la revoca della cittadinanza onoraria conferita a Benito Mussolini il... Contenuti e approfondimenti Napoli, approvato l'ordine del giorno per la cittadinanza onoraria a Franco GrilliniIl Consiglio Comunale di Napoli ha approvato un ordine del giorno che impegna l’amministrazione a conferire la cittadinanza onoraria a Franco Grillini, uno dei padri ... ilmattino.it Approvato a Napoli un odg per la cittadinanza a Franco GrilliniIl Consiglio comunale di Napoli ha approvato un ordine del giorno che impegna l'amministrazione a conferire la cittadinanza onoraria a Franco Grillini, uno dei padri fondatori dell'attivismo per i dir ... ansa.it