Architetti ok al bilancio consuntivo 2025 | Ente solido creata commissione sulla sede

Gli architetti hanno approvato il bilancio consuntivo del 2025, confermando la stabilità dell’ente. È stata istituita una commissione incaricata di valutare la sede dell’organizzazione. La discussione si è concentrata sulla solidità finanziaria e sulle spese sostenute nell’anno passato. La delibera è stata approvata all’unanimità durante la riunione tenutasi nella giornata di oggi.

Firenze, 7 maggio 2026 - “Il quadro che emerge dal bilancio consuntivo 2025 è quello di un ente solido, capace di mantenere il proprio equilibrio economico-finanziario anche in un contesto non semplice, e al tempo stesso di orientare le proprie risorse verso obiettivi strategici”, sulla ricerca della nuova sede “abbiamo creato una commissione che si occuperà di questo tema, che ci sta a cuore”. È quanto ha dichiarato la presidente dell'Ordine degli Architetti di Firenze Silvia Ricceri, nella relazione illustrata durante l'assemblea per l'approvazione del bilancio consuntivo 2025, che si è tenuta alla Palazzina Reale, sede di Ordine e Fondazione Architetti.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Architetti, ok al bilancio consuntivo 2025: “Ente solido, creata commissione sulla sede" Notizie correlate Bilancio, il rendiconto 2025 passa in commissione. Rodà, "Immagine di un Comune solido"La commissione Bilancio del Comune di Latina ha approvato all’unanimità dei presenti (l’opposizione era assente) il Rendiconto relativo all’anno... A Gragnano approvato il bilancio consuntivo 2025«Il consuntivo 2025 del Comune di Gragnano presenta risultanze senz’altro apprezzabili e si caratterizza con un risultato di amministrazione sempre... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Inarcassa, nel 2025 il patrimonio netto è giunto a 16,9 miliardi; Luzzara, c’è l’ok al bilancio finale. Spunta il tesoretto da 3,5 milioni; Poste Italiane, ok dei soci al bilancio 2025 e al saldo del dividendo (staccato il 22 giugno); Ok del Consiglio al rendiconto di bilancio. Architetti, ok al bilancio consuntivo 2025: Ente solido, creata commissione sulla sedeFirenze, 7 maggio 2026 - Il quadro che emerge dal bilancio consuntivo 2025 è quello di un ente solido, capace di mantenere il proprio equilibrio economico-finanziario anche in un contesto non semplic ... lanazione.it Architetti, riconoscimenti alla Palazzina Reale per chi ha più di 50 anniEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... lanazione.it Da Roma al nazionale, Alessandro Panci è il nuovo presidente degli architetti ift.tt/0hE7swu x.com Ordine Architetti: Alessandro Panci eletto presidente CNAPPC https://xlgiornale.it/2026/05/07/ordine-architetti-alessandro-panci-eletto-presidente-cnappc/ - facebook.com facebook