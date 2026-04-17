Bilancio il rendiconto 2025 passa in commissione Rodà Immagine di un Comune solido

La commissione Bilancio del Comune di Latina ha approvato all’unanimità il rendiconto 2025 durante una riunione alla quale ha partecipato per la prima volta la nuova assessora al settore. La seduta si è svolta in assenza dell’opposizione, e il risultato è stato accolto senza voti contrari. La discussione ha segnato il primo intervento ufficiale della neo assessora, senza ulteriori dettagli sui contenuti del documento approvato.

La commissione Bilancio del Comune di Latina ha approvato all’unanimità dei presenti (l’opposizione era assente) il Rendiconto relativo all’anno 2025, in una seduta che ha visto il debutto della neo assessora al ramo, Antonina Rodà.Un bilancio sanoÈ stata lei, insieme al dirigente Diego Vicaro, a.🔗 Leggi su Latinatoday.it Notizie correlate Rendiconto di gestione: "Comune solido e scelte vincenti"Il Consiglio comunale ha approvato a maggioranza il Rendiconto della gestione 2025. Bilancio comune di Bologna, il rendiconto si conclude con un avanzo di 70,8 milioni: tutti i numeriBologna, 31 marzo 2026 – Il rendiconto del bilancio 2025 del Comune di Bologna si chiude a un miliardo e 237 milioni di euro, con un avanzo... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Ok in Consiglio metropolitano al rendiconto di gestione finanziario 2025; Bilancio, deliberato in Giunta il consuntivo 2025; Rush finale per l’approvazione del rendiconto 2025; Il rendiconto 2025 del Comune di Verona. Più cassa, meno debiti, più investimenti: il Rendiconto 2025 del comune di CivitavecchiaIl Pincio chiude l’anno con 31,6 milioni in cassa, interessi passivi azzerati e tempi di pagamento record. Soddisfatti Piendibene e Tuoro ... civonline.it Giro d’Italia a Fiume Veneto, bilancio positivo: utili e visibilità recordFIUME VENETO (PN) - Tra le voci evidenziate nel rendiconto di bilancio 2025 c'è il Giro d'Italia, che il 25 maggio scorso è partito da Fiume Veneto per la 15ª tappa. Si tratta del principale investime ... nordest24.it Il caso della sindaca di Genova riaccende il dibattito su immagine, genere e legittimazione del potere femminile - facebook.com facebook #SilviaSalis si è costruita l’immagine di paladina dei giovani. Fa fatica ad amministrare #Genova, ma sposa gli slogan pro-Pal e antifascisti x.com