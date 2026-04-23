Il 23 aprile il principe Louis ha compiuto otto anni, e dalla corte è stata diffusa una nuova foto che lo ritrae. In questa immagine sembra aver sistemato i capelli, anche se alcuni osservatori si chiedono se questa sia davvero una svolta o solo un’impressione. I genitori del giovane membro della famiglia reale sono stati spesso oggetto di attenzione per il suo comportamento, e questa immagine ha attirato commenti e discussioni tra il pubblico.

Chissà, forse William e Kate aspettavano da tempo questo momento. Quello, vale a dire, in cui Louis, il loro figlio “meno gestibile” avrebbe messo la testa a posto. “Un gran peccato” aggiungiamo noi. Se c’era un membro dei Windsor che portava un po’ di allegria, quello era proprio il terzogenito dei principi di Galles. E invece il tempo passa. Per tutti. E la “piccola peste” della royal family britannica diventa grande e compie ben 8 anni. Il principe Louis sul balcone di Buckingham Palace con i fratelli, i genitori e i nonni (foto Getty Images) Louis è ancora un bambino, ovviamente. Ma di certo non è più quello imprevedibile che faceva le pernacchie in mondovisione o si sistemava il ciuffo con ironia imitando il fratello George e scatenando l’ilarità generale.🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Il 23 aprile il principe Louis compie 8 anni. Da corte arriva una nuova foto. Ha messo la testa a posto. O forse no

Notizie correlate

Sta imparando a limitare smorfie e boccacce: il principe Louis compie 8 anni da piccolo Royal a tutti gli effetti. E mamma Kate gli dedica un nuovo scattoMamma Kate lo chiama affettuosamente Lou-bugs, la sorella lo redarguisce con un Lou Lou, e il padre William lo ha spesso descritto semplicemente come...

A Windsor con la Royal, Family il principe Louis si è comportato in maniera ineccepibile. Ma che fine ha fatto il simpatico monello di una volta?Cosa è successo al principe Louis? La mattina di Pasqua, quando si è unito al resto della Royal Family per la tradizionale processione verso la...

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Cosa vedere al Fuorisalone giovedì 23 aprile 2026; Il principe Louis compie 8 anni e queste sono le prove che è già il reale più irresistibile; Il principe Louis, il nuovo ritratto e quel vecchio regalo dello zio Harry che vale un tesoro; Fuorisalone 2026, la guida agli eventi moda: da Gucci a Prada, da Louis Vuitton a Zara, ecco cosa vedere alla Milano Design Week.

Il principe Louis compie 8 anni: le foto più divertenti che lo hanno reso il royal più amatoIl principe Louis compie 8 anni e lo celebriamo con le sue foto più divertenti e spontanee durante eventi ufficiali e momenti pubblici ... grazia.it

Kate Middleton, suo figlio Louis compie 8 anni e non combina più troppi guaiKate Middleton festeggia gli otto anni di suo figlio Louis che diventa sempre più grande e non fa più i capricci come prima. Almeno così sembra. dilei.it

Il principino Louis compie 8 anni Per festeggiare questo giorno speciale, i principi del Galles William e Kate hanno condiviso una nuova foto del loro terzogenito #Verissimo - facebook.com facebook

Al Lincoln Center di New York Anne Hathaway per la première mondiale de Il diavolo veste Prada 2 ha scelto un abito rosso fuoco firmato Louis Vuitton x.com