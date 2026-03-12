Il Museo che non c' è torna a parlare | riparte Archeologia in dialogo tra tesori sarsinati e steli romane

Stasera Tutto è Possibile, le pagelle: Herbert Ballerina ha i piedi pelosi (4), Nek non c'è (5), Lodigiani urla no alle corna (8) Riprendono gli appuntamenti di "Archeologia in dialogo", il ciclo di incontri che anno dopo anno si è affermato come un punto di riferimento per la divulgazione storica e archeologica del nostro territorio. Il progetto, curato da Italia Nostra (Sezione di Forlì) e dall’Associazione di cultura Gabriella Poma, non è solo un’occasione di approfondimento scientifico, ma un atto di restituzione alla città della memoria del Museo Archeologico "A. Santarelli", chiuso ormai da trent’anni. Il programma di questa prima parte dell’anno si articolerà in tre appuntamenti, tutti ospitati al Circolo Aurora (Corso Garibaldi 80, Forlì) alle 17. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Articoli correlati

Leggi anche: San Valentino alle Case Romane del Celio tra arte e archeologia

Valle dei Templi e museo Griffo, una domenica gratuita tra archeologia e paesaggioDomenica 4 gennaio sarà possibile visitare gratuitamente la Valle dei Templi e il museo archeologico Pietro Griffo.

Contenuti e approfondimenti su Il Museo che non c'è torna a parlare...

Discussioni sull' argomento Il MusAQ come presidio culturale e laboratorio di rigenerazione nella valle dell’Aniene; Artiste e Musei per la Pace: torna per la XIX edizione MAD Donna; Weekend a Roma: 15 eventi da non perdere sabato 7 e domenica 8 marzo; L’intreccio tra Maga e Missoni torna per la quinta edizione.

Il Rinascimento non era ancora iniziato e ad Agnone, Molise, la famiglia Marinelli stava già fondendo campane in bronzo. Non è un museo. Non è un reperto. È un'azienda viva, con il fuoco acceso, nel 2025. Agnone è un paese di circa 5.000 abitanti incaston facebook

La sorella dell'artista ad un tavolo ben apparecchiato che mangia ostriche è un dipinto ad olio eseguito nel 1882 dall'artista espressionista belga James Ensor , ora nella collezione del Museo reale di belle arti di Anversa . x.com